Göztepe, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Göztepe, Süper Lig 2. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Stoilov yönetimindeki antrenmanda ısınma, pas, orta ve şut çalışmalarının ardından taktiksel oyun oynandı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulubün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
İlk bölümde orta ve şut çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, antrenmanı taktiksel oyunla tamamladı.
Kaynak: AA