Haberler

Göztepe'de Godoi ve Furkan hazır kıta

Göztepe'de Godoi ve Furkan hazır kıta
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir adım attı. Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde iki stoperi cezalı duruma düştü ve takım teknik direktörü Stanimir Stoilov, alternatif oyunculara güveniyor.

TRENDYOL Süper Lig'de son olarak evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir adım atan Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Pazar günü deplasmanda sarı-lacivertlilerle karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda kart cezalısı durumuna döşen iki stoper, Heliton ve Bokele Kadıköy'de görev alamayacak. Sürekli oynayan iki savunmacısının cezalı duruma düşmesinin ardından gözler Brezilyalı Alan Godoi ve Furkan Bayır'a çevrildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Fenerbahçe deplasmanında Taha Altıkardeş'in yanına Godoi ve Furkan'ı monte edeceği, gerçek mevkisi sol stoper olmasına rağmen orta saha oynayan Miroshi'yi de yine üçlü defansta değerlendirebileceği vurgulandı.

Yaz döneminde Brezilya'nın Operario PR takımından gelen 32 yaşındaki Godoi, Göztepe ile 12 Süper Lig maçına çıktı. Toplamda 530 dakika süre alan deneyimli oyuncu 1 de asist yaptı. Geçen sezonun devre arasından bu yana Göztepe formasını terleten 25 yaşındaki Furkan ise bu sene 9 maçta oynadı. Sahaya 4 kez ilk 11'de çıkan Furkan 339 dakika görev yaptı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, Heliton ve Bokele'nin yokluğunda görev alacak diğer stoperlerine sonuna kadar güvendiğini dile getirdi. Bulgar teknik adam, "Sürekli birlikte oynayan iki stoperimizin aynı anda cezalı duruma düşmesi üzücü oldu. Ancak bu aşamayacağımız bir durum değil, yerlerine oynayacak oyuncularımız için çok önemli bir fırsat" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek

Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar

Alçak saldırı sonrası milyonlar bu görüntüyü paylaşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı

Sevk sırasında kalbi durdu! Film sahnelerini aratmayan müdahale
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi