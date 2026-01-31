Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-1

STAT: Isonem Park Gürsel Aksel

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Kerem Ersoy, Murat Temel,

GÖZTEPE: Lis - Arda Okan (Dk. 57 Ogün), Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Efkan (Dk. 57 Miroshi), Olaitan (Dk. 73 Rhaldney), Janderson (Dk. 73 Jeh), Juan (Dk. 89 Guilherme)

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic - Esgaio, Biraschi, Anıl Yiğit, Çağatay, Kranevitter, Berkan Özcan, Serginho (Dk. 63 Traore), Larsson (Dk. 63 Bartuğ), Barış Kalaycı (Dk. 80 Ahmet), Babicka (Dk. 46 Tiago)

GOLLER: Dk. 14 Serginho (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ), Dk. 20 Olaitan, Dk. 45+1 Janderson (Göztepe)

SARI KARTLAR: Anıl Yiğit, Barış, Grbic, Esgaio, Bartuğ (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ), Juan, Dennis (Göztepe)

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe evinde, düşme hattındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek yoluna devam etti. Konuk takım 14'üncü dakikada Serginho ile gön geçti: 0-1. Göztepe 20'nci dakikada Olaitan ile rakibine karşılık verdi: 1-1. Janderson ilk yarının son dakikalarında attığı golle takımını galibiyete taşıdı. Göztepe bu sonucun ardından puanını 39'a çıkarıp 4'üncü sıradaki yerini korudu, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 9 puanla sonuncu sırada kaldı.

14'üncü dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Barış orta sahadan kaptığı topu, Serginho'ya aktardı. Defansın arkasına sarkan Serginho, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

20'nci dakikada Göztepe skoru eşitledi. Köşe atışından seken top, ceza sahası içindeki Olaitan'ın önünde kaldı. Olaitan gelişine yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1

23'üncü dakikada Göztepe gole yaklaştı. Cherni'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Efkan Bekiroğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğinden yanından dışarı çıktı.

45+1'inci dakikada Göztepe ikinci golünü kaydetti. Sağ kanattan Juan'ın ortaladığı topa altı pas içerisinde Jandeson vole vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

60'ıncı dakikada kazanılan serbest vuruşta Olaitan topun başına geçti. Beninli oyuncunun şutunda kaleci Grbic meşin yuvarlağı son anda çeldi.

68'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Janderson ceza alanına sokuldu. Janderson'un yerden pasında kaleci Grbic son anda araya girip topu kontrol etti.

86'ncı dakikada Karagümrük gol yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Traore topa sert vurdu. Göztepe kalecisi Lis meşin yuvarlağı son anda çelmeyi başardı.