Göztepe evindeki son maçta Beşiktaş'ı ağırlayacak - Haberler

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Göztepe evindeki son maçta Beşiktaş'ı ağırlayacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Göztepe evindeki son maçta Beşiktaş'ı ağırlayacak

SPOR Toto Süper Lig'e 3 hafta önce resmen veda eden Göztepe, evindeki son maçında Beşiktaş'ı konuk edecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) -

SPOR Toto Süper Lig'e 3 hafta önce resmen veda eden Göztepe, evindeki son maçında Beşiktaş'ı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Ümit Öztürk'ün görev yapacağı karşılaşma yarın saat 16.00'da başlayacak. Süper Lig'de iç sahada son maçına çıkacak sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 408.5, 2'nci kategori 245, 3'üncü kategori 109, 4'üncü kategori 82, 5'inci kategori 54.5 ve 6'ncı kategori 27.5 TL olarak satışa çıktı. Gelecek sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek sarı-kırmızılılarda Teknik Sorumlu Serdar Sabuncu, sahaya genç ağırlıklı kadroyla çıkacaklarını söyledi. Sabuncu, "Evimizdeki son maçta camiamıza galibiyet armağan etmek istiyoruz" dedi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Haberler

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