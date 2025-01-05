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Göztepe'den Galatasaraylıları küplere bindirecek açıklama: Bileğinin hakkıyla kazananlar ligi istiyoruz

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Göztepe, Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu maçın hakem yönetimine yaptığı sert açıklamayla tepki gösterdi. Yabancı hakem çağrısında bulunan Ege ekibi, açıklamasında, "Bileğinin hakkıyla kazananlar ligi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de Göztepe deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmadaki hakem yönetimine tepki gösteren İzmir temsilcisi, yabancı hakem çağrısında buldu. Göztepe'nin yaptığı açıklamada, "Bileğinin hakkıyla kazananlar ligi istiyoruz" ifadelerine yer vermesi de dikkat çekti.

İŞTE GÖZTEPE'NİN O AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılıların resmi siteden yaptığı açıklamada şöyle denildi;

"Değerli Spor Kamuoyu, Saygıdeğer Sporseverler,

HAK kelimesinin sözlük anlamına baktığımızda:

"Kişinin hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi veren menfaattir" diye yazdığını görürüz.

Hak, hukuk kelimesinin tekil halidir.

Ama Türkiye Futbol Süper Ligi'nde yaşananlara baktığımızda, hak'tan ve hak yemekten korkmak bir yana...

Hak yemenin, hakemler aracılığıyla legalleştiğini görmek artık yüz kızartmaktadır.

Biz, 100 yıllık Göztepe Spor Kulübü'yüz.

Türkiye'nin güzide bir camiasıyız.

Güzel İzmir'imizin gözbebeğiyiz.

Biz, Göztepe Spor Kulübü olarak hak yemeyi kendimize zül sayarız.

Yakıştırmayız, kabul etmeyiz.

Hak'tan korkarız.

Ancak Süper Lig'de hakemler eliyle yenen haklar tüm Türkiye'nin gözü önünde yaşanırken, kamuoyu vicdanı derin yaralar almaktadır.

Göztepe Futbol Takımı, dünkü maçta belki skor olarak kaybetti…

Ama biliyoruz ki maçtaki duruşuyla çok şey kazandı.

TV ekranlarında vicdanlı spor yorumcularının suskunlaşarak başını öne eğdiği, bazılarının ise isyan ettiği son maçla ilgili değerlendirmemiz şöyledir:

"Elbette Türk hakemleri bizim vazgeçilmezimizdir.

Ancak hakemlerimizin üzerlerindeki baskıyla, oynanan her türlü oyunla:

Maçları idare edebilecek imkânları kalmamış ve yoldan çıkılmıştır.

Yeşil sahalarda koşan genç hakemlerimiz, hızlı hazırlandıkları için yeterli eğitim ve deneyime sahip değildir.

Sürekli baskı altındalar ve bundan etkilenecek yapıda kişilerdir.

Kimin şampiyon olacağı, kimin kupa alacağı, kimin düşeceği artık yeşil sahada oynanan futbol yerine hakemlerin belirlediği bir lig haline gelmiştir.

O nedenle geçici olarak yabancı hakemlik sisteminin ivedilikle kurulması şarttır. Bu sistem kurulduğunda amaç, sadece Türk futbolunu rahatlatmak değil; Türk hakem kardeşlerimizin de daha sağlıklı hazırlanmalarına imkân sağlamaktır.

Dün maçta sürekli aleyhimize gerçek olmayan fauller verilirken, karşı takımın yaptığı faullerin bile bizim hanemize yazılması kör gözleri bile ağlatmıştır.

Maçın 42. dakikasına kadar Göztepe'ye faul verilmemesi tarihe geçmiştir.

Galatasaraylı bir oyuncunun sürekli olarak hakemi sözle taciz etmesi ve birkaç kez el kol hareketi yapması, yarım metre yakınındayken hakeme bakıp gülmesi hepimizi utandırmıştır.

Göztepe lehine ofsayt olduğu belli olan pozisyonun beş dakika VAR'da incelenmesi komiktir.

Futbol A Takım oyuncularımızdan Koray Günter'in penaltıya sebep olduğu yönündeki iddialar ve bu pozisyonun VAR'da beş dakika incelenmesi sonunda topun oyuncumuzun göğsüne geldiği aşikârdır.

Sağlıklı bir spor kamuoyunda, bir kişinin bile itiraz etmeyeceği üzere maç bitimine yakın, bin değişik açıdan incelense, uzaydan bile bakılsa açıkça görülen ve lehimize verilmesi gereken penaltının hakem tarafından verilmemesi... Daha da çarpıcı olanı, VAR'ı bile çağırmaması Süper Lig'de hak yenmesi açısından korkutucudur."

Bugüne kadar bazı hakemlerimiz emekli edildi.

MHK değişti, ama görüyoruz ki bu önlemlerin hiçbiri yeterli gelmiyor ve amacına ulaşmıyor.

MHK Başkanı'nı değiştirmek ya da tecrübeli hakemleri emekliye ayırmak, sağlıklı sonuç vermemektedir.

Biz, Göztepe Spor Kulübü olarak...

Hakkı yenmeyenlerin,

"Bileğinin Hakkıyla Kazananlar Ligi" istiyoruz.

Futbolseverlerin, yetkililerin ve vicdan sahibi herkesin dikkatini çekmek için...

İzmir'den sesleniyoruz:

"Yiğidi öldürme, hakkını yeme."

Göztepe'den Galatasaraylıları küplere bindirecek açıklama: Bileğinin hakkıyla kazananlar ligi istiyoruz
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Göztepe'den Galatasaraylıları küplere bindirecek açıklama
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTolga Sacikara:

Arkadaş nedir bu ya??!! Adalet sadece kendi lehine dağıtılmaz!! Toreria penaltı ,Koray penaltı, Kaan a yapılan penaltı diyemeyecek kadar da mı GS düşmanısınız??!! Ayıp

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Haber YorumlarıSerif Yavuz:

Koray valeyboluda tarihe geçmiştir

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Göztepe yi bitim kadar sevmem ama bu konuda haklılar

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Haber Yorumlarıemre null:

yabanci var şart kesinlikle hatta varda 3 büyüklerin temsilcileri olmali var bir pozisyonda hakemi çağırmiyorsa vari uyarıp cagrtmalilar eger tartışmaya açık ama penaltı olma olasılığı yüksek olan bir maçta çağırmazsa o var görevden alınmalidir

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Haber YorumlarıCemalettin Doğan:

Yenseydin. Ozaman. Kimi yendin. Buzabb ne ana kadar

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Haber YorumlarıŞEVKET DURAK:

GS.bir golünü saymadılar biz bir sey söylemedik niye boşuna haykırıyorlar,cimbom her zaman bilenin hakkıyla alïyor maçlarını 5.yïldızıda almasına az kaldı

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