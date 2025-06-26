Göztepe'den Fulham'ın yaptığı tarihe teklife ret

Göztepe'den Fulham'ın yaptığı tarihe teklife ret
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Fulham, Göztepe'ye Romulo için 16 milyon euro bonservis + bonus + sonraki satıştan pay teklifi yaptı. İzmir ekibi, bu teklifi reddetti ve 20 milyon euro üzerinde bonservis beklediğini belirtti.

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe'de golcü oyuncusu Romulo'ya Avrupa'dan ilgi sürerken bu kez de Premier Lig'den bir teklif geldi.

FULHAM'DAN ROMULO İÇİN DEV TEKLİF

The Athletic'in haberine göre; Premier Lig ekibi Fulham, Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo için harekete geçti. İngiliz ekibinin Göztepe'ye 16 milyon euro artı bonuslar ve sonraki satıştan pay içeren bir teklif sunduğu ancak İzmir ekibinin bu teklifi yetersiz bularak reddettiği ifade edidli. Haberde, Göztepe'nin Romulo için 20 milyon euro üzerinde bir teklif beklediği ifade edildi.

TALİPLERİ ARTIYOR

Romulo'ya Fulham'ın dışında RB Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Zenit Saint Petersburg gibi takımlar da ilgi gösteriyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 33 maçta süren bulan yıldız golcü, 17 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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