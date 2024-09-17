Üye Girişi
Haberler

Göztepe'de Yalçın Kayan'ın Geleceği Belirsizliğini Koruyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Göztepe'nin kadro dışı bıraktığı Yalçın Kayan'ın transfer durumu karmaşık. 23 Eylül'de Kayserispor ile oynayacak Göztepe, taliplerinden 450 bin Euro bonservis istiyor. Kayan'ın talebi ise 400 bin Euro. Ocak ayına kadar takımdan ayrı çalışacak olan Yalçın, ara transfer dönemi için göz önünde.

Onur ATIŞ / İZMİR,

SÜPER Lig'de 23 Eylül Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Kayserispor'u konuk edecek Göztepe'de Yalçın Kayan bilmecesi yaşanıyor. Ligin 2'nci haftasında oynanan Fenerbahçe maçının ardından tartıştığı Teknik Direktör Stanimir Stoilov tarafından kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılması gündeme gelen orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, transfer döneminde hiçbir kulübe gidemedi. Süper Lig'de Başakşehir, Antalyaspor ve Aylanyaspor, 1'inci Lig'de de Kocaelispor ve Iğdır FK ile adı anılan tecrübeli futbolcu, talipleri çok olmasına rağmen transfer yapamadı.

Göztepe'nin Yalçın Kayan'a talip olan kulüplerden bonservis bedeli olarak 450 bin Euro istediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulübün altyapısında yetişen Yalçın Kayan'ın ise bir sezon için 400 bin Euro talep ettiği bildirildi. Göztepe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun affedilip affedilmeyeceği ise belirsiz. Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Yalçın'ın ocak ayına kadar takımdan ayrı kalacağı ve ara transfer döneminde başka bir kulübe gideceği ifade edildi. Toplamda 144 maçta Göztepe formasını terleten Yalçın 13 gol ve 4 asistle oynadı. Öte yandan sarı-kırmızılıların son transferi Fofana da İzmir'e gelip takıma katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Transfer Dönemi Kayserispor Futbol Finans Eylül Spor

MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor

Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Tüm gözler Erdoğan'da

 Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay

Yenge, farkında olmadan Narin'in katilinin adını mı verdi?
Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış

Otopside tespit edilen detay Türkiye'yi ayağa kaldıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Akkaya olayı nedir, ne kadar hapis cezası aldı? Deniz Akkaya'nın suçu ne? YDS/2 BAŞVURU EKRANI: YDS/2 ne zaman yapılacak 2024? YDS başvuru kılavuzu yayınlandı! Doğuş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Doğuş kaç yaşında, nereli? Doğuş biyografisi! Hediye Güran Narin'in neyi oluyor? Hediye Güran, Narin cinayeti ile ilgili ne dedi? İstanbul su kesintisi sorgulama! 17 Eylül İSKİ su kesintisi olan ilçeler hangisi? Rüyada ağlamak ne anlama gelir? Rüyada kendisinin ağladığını görmek ne anlama gelir? Gülseren Ceylan kimdir, kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan ne dedi? Müge Anlı, Hatice Musaoğlu öldürüldü mü, olayı ne? Hatice Musaoğlu nerede, ne zaman kayboldu? UEFA Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var? 17 Eylül Şampiyonlar ligi maçları! Müge Anlı canlı yayın bilgileri: Müge Anlı, Hatice Musaoğlu'na ne oldu, öldürüldü mü? Müge Anlı canlı izleme linki! Bir Gece Masalı 3. Bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu?
title