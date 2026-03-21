Göztepe'de ara Arda ve Efkan'a yarayacak

Süper Lig'de 6. sırada yer alan Göztepe, milli aranın iki oyuncusu Arda Okan Kurtulan ve Efkan Bekiroğlu'nun sakatlıklarının geçmesiyle güçlenmeyi hedefliyor. İki futbolcu, son haftalarda forma giyememişti.

SÜPER Lig'de bir maçı eksik şekilde 43 puanla 6'ncı sırada yer alan Göztepe'de, Galatasaray müsabakasının ertelenmesi ve milli araya girilmesi en çok Arda Okan Kurtulan ve Efkan Bekiroğlu'na yaradı. Sağ kanatta görev yapan Arda ve orta sahada oynayan Efkan sakatlıklarından dolayı son haftalarda bir türlü düzenli forma giyemedi. Süper Lig'in 20'nci haftasında iç sahada oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Arda Okan, son 6 maçın 4'ünde oynayabildi. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmaların sadece birinde ilk 11'de sahaya çıkarken, diğer karşılaşmalarda yedek bekledi.

Arda Okan, TÜMOSAN Konyaspor (D) ve RAMS Başakşehir FK (D) müsabakalarını kaçırdı. Efkan da Arda gibi Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında ciddi bir sakatlık geçirdi. 30 yaşındaki futbolcu; TÜMOSAN Konyaspor (D), Zecorner Kayserispor, Beşiktaş (D) ve RAMS Başakşehir FK (D) maçlarında oynayamadı. Efkan, bu süreçteki ikas Eyüpspor maçında son 6 dakika, Corendon Alanyaspor maçında da son 2 dakika oyuna dahil olabildi. 5 Nisan tarihinde deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de verilen arada iki oyuncunun da tam olarak hazır gelmesi bekleniyor.

