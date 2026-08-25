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Göztepe'de savunma krizi: 3 stoper sakat, Juan elde kaldı

Göztepe'de savunma krizi: 3 stoper sakat, Juan elde kaldı
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TRENDYOL Süper Lig'de evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilip taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Göztepe'de sakat oyuncuların artması ve Juan'ın elde kalması planları alt üst etti.

TRENDYOL Süper Lig'de evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilip taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Göztepe'de sakat oyuncuların artması ve Juan'ın elde kalması planları alt üst etti. Sarı-kırmızılılarda 6 stoperden 3'ü ciddi şekilde sakatlık geçirdi. Yerli oyunculardan Furkan Bayır geçen sezon çapraz bağ ameliyatı olurken, yeni transfer Gambiyalı Sonko Sundberg, Trabzonspor ile oynanan özel maçta ciddi şekilde sakatlık geçirdi. Sundberg'in uzun süre sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından bu kez Brezilyalı savunmacı Allan Godoi sakatlığın kurbanı oldu.

Gençlerbirliği müsabakasında Taha ile çarpışarak çapraz bağ sakatlığı geçiren tecrübeli stoperin de uzun süre formasından uzak kalacağı bildirildi. 3 savunmacısının birden ağır sakatlık yaşaması üzerine Göztepe transfer stratejisini de değiştirmek zorunda kaldı. Uzun lig maratonu öncesi defansında alarmlar veren Göztepe yeni savunma oyuncularını kadrosuna dahil etmek için çalışmalarına başladı.

STOPER TRANSFERİ OLACAK

Teknik direktör Stamir Stoilov'un da acil olarak Sport Republic şirketinden stoper transferi istediği kaydedildi. Göztepe'nin hesabını karıştıran diğer oyuncu ise Brezilyalı Juan Silva oldu. Geçen sezonda bu yana transferin gözde isimlerinden biri olan 24 yaşındaki forvet sürpriz bir şekilde elde kaldı. Geçen sezonun devre arasında Fransa'nın Lille takımına 15 milyon euro karşılığında satılmayan Juan, Rus ekibi CSKA Moskova'nın da kapısından döndü.

JUAN'DA HAYAL KIRIKLIĞI

Transferin son anda gerçekleşmemesi üzerine Juan Silva ve yönetim büyük hayal kırıklığı yaşadı. CSKA Moskova'dan sonra Juan'a resmi bir teklif gelmedi. Samsunspor ve Gençlerbirliği maçlarının kadrosuna dahil olan Juan oyuna sonradan dahil oldu. Motivasyon sorunu yaşayan Sambacı her iki maçta da çok net fırsatları değerlendiremedi. Juan'ın takımda kalmasıyla yabancı kontenjanında sıkıntılar yaşayan Göztepe sol bek Cherni ve golcüsü Guilherme ile yollarını ayırmak zorunda kaldı.

CHERNI TRANSFERDE MAINZ 05'LE İMZALAYACAK

Stanimir Stoilov, Juan'ı yeniden kazanabilmek adına uğraş vereceklerini belirterek, "Transfer sezonlarını sevmiyorum. Son ana kadar kimin gidip kalacağı belli olmuyor, bu da oyuncularımı olumsuz etkiliyor" dedi. Yabancı kontenjanı nedeniyle Amin Cherni ile vedalaşan Göz-Göz, oyuncusunu Bundesliga'ya uğurlamaya hazırlanıyor. Göztepe ve Cherni'nin Almanya ekibi Mainz 05 ile her konuda anlaşma sağladı, Tunuslu oyuncunun birkaç gün içinde resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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