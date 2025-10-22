Haberler

Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi sakatlık kabusu

Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi sakatlık kabusu
Güncelleme:
Göztepe, Galatasaray ile yapacağı karşılaşma öncesi sakatlık kabusu yaşıyor. İzmir ekibinde Brezilyalı stoper Allan Godoi ve Ogün Bayrak, Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Genç golcü İbrahim Sabra'nın da forma giymesi zor gözüküyor. İlk 11'in yıldızı olan ve sakatlığını atlatan Junior Olaitan'ın ise hamle oyuncusu olması bekleniyor.

Süper Lig'de milli aranın ardından Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini alan Göztepe'de zorlu Galatasaray maçı öncesi sakatlık kabusu yine yaşanmaya başladı.

1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Geçen sezon birçok oyuncusundan faydalanamayan sarı-kırmızılılarda Brezilyalı stoper Allan Godoi'nin en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

3 İSİM CİDDİ SAKATLIK YAŞADI

Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyen tecrübeli oyuncunun yanı sıra bu sezon sağ bek Ogün Bayrak, orta saha Junior Olaitan ve forvet İbrahim Sabra ciddi sakatlıklar yaşadı.

Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi sakatlık kabusu

Göztepe'nin Slovenya'da yaptığı yaz kampında omzundan sakatlanan Ogün, ameliyat oldu. Yaklaşık 4 buçuk aydır sahalardan uzak kalan Ogün'ün 1 ay daha forma giyemeyeceği ifade edildi. Göztepe'nin Beninli 10 numarası Olaitan'da sakatlar kervanına katıldı. 6'ncı haftada Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Beşiktaş karşılaşmasından sonra sakatlık geçiren 23 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor (D) ve Başakşehir maçlarını kaçırdı.

GALATASARAY MAÇINA YETİŞMESİ ZOR

Milli arada Benin A Milli Takımı'na davet edilen oyuncunun sakat olmasına rağmen ülkesine gittiği iddia edildi. Son Alanyaspor maçında kadroda olan Olaitan 76'ncı dakikada oyuna girdi. Ürdünlü forvet İbrahim Sabra da ülkesinin milli takımında sakatlık geçirdi. Ürdün'ün İstanbul'da Bolivya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan 19 yaşındaki forvet Alanyaspor maçında forma giyemedi. Sabra'nın pazar günü deplasmanda lider Galatasaray'la oynanacak karşılaşmada da süre almasının zor olduğu öğrenildi.

