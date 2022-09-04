Göztepe'de Cisse transferi uzadı Spor Haberleri SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Göztepe gözünü transferlere çevirdi. SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Göztepe gözünü transferlere çevirdi. Sarı-kırmızılıların prensipte anlaşma sağladığı orta saha Ibrahima Cisse transferi uzadı. Belçika'nın FC Seraing takımında forma giyen Gineli oyuncu İzmir'e geldi. Ancak Cisse yapılan ilk sağlık kontrollerinden geçemedi. Yeniden kontrole giren 28 yaşındaki futbolcu bu defa testleri geçti. Göztepe'nin başka bir aksilik yaşanmaması halinde Ibrahime Cisse ile resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Cisse kariyerinde Standard Liege, Mechelen, Tours, Fulham ve FC Seraing takımlarında oynadı. - İzmir Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış Gençlerbirliği İzmir Spor Haberler

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