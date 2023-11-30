Göztepe CEO'su Kerem Ertan, projeleri hakkında açıklamalarda bulundu

Göztepe'nin CEO'su Kerem Ertan, Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelerek kulüpteki projeleri hakkında bilgi verdi. Ertan, stadyumu sadece spor müsabakalarının oynandığı bir yer olmaktan çıkarıp daha yaşayan bir mekan haline getireceklerini belirtti. Ayrıca Göztepe'nin haklarını savunmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de CEO'luk görevine getirilen Kerem Ertan, Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Kerem Ertan, sarı-kırmızılı kulüpteki projelerini tek tek anlattı. Gürsel Aksel'i birçok alanda kullanacaklarını belirten Ertan, "Burası sadece bir spor müsabakalarının oynandığı yer değil, aynı zamanda toplantıların yapıldığı daha yaşayan bir yer haline getireceğiz. Statta 17 bin metrekare civarında İzmir ekonomisine de katkı sağlayacak kiralanabilir alanlar var. Dolayısıyla bunların da bir an önce hayata geçmesi, buraların işlev kazanması için çalışmalar devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Haksızlıklara bize yakışan şekilde tepki göstereceğiz"

Göztepe'nin haklarını savunmak için buraya geldiklerini belirten Ertan, "Göztepe Avrupa kupalarında ilk başarıyı kazanmış kulüptür. En kötü zamanında taraftarlarımız bizlere sahip çıktı. İleri gelenler her zaman destek odu. Biz sadece futbol kulübü değil, spor kulübüyüz. Yaklaşık 2 bin sporcumuz olimpik branşlarda faaliyet gösteriyor. Biz her platformda Göztepe'nin haklarını takip edeceğiz. Yapılan haksızlıklardan dolayı kimse rahat etmeyecek. Haksızlıklara bize yakışan şekilde tepki göstereceğiz. Göztepe duruşunu bozmayacağız ancak güçlü şekilde her türlü söylemi yapacağız. Erzurum'a deplasmana gidiyoruz, bir hafta önce Kocaelispor'la maç yapmışız. Bizim Erzurum FK maçındaki VAR hakemimiz Kocaeli bölgesindendi. Bu inanılmaz bir durum. Hakem bile bu atamaya şaşırmıştır. Anlık olarak bunları takip edeceğiz. Bize yakışan şekilde sessiz kalmayacağız. Biz bu tarz yaklaşımlara layık görülecek bir kulüp değiliz" ifadelerini kullandı.

"Sport Republic, Göztepe için bir şans"

Göztepe hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic şirketinin yatırımından ve öneminden bahseden Ertan, "Hepimizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar var. Türkiye'de Sport Republic diye bir şirket Göztepe'ye yatırım yapıyor. Süper Lig 6 büyük ligden bir tanesi. Sport Repuclic 3 tane lige yatırım yapmış. Bunlardan biri Göztepe. Bu iş oyuncu taramasıyla, yönetimiyle ve mali durumuyla çok büyük bir organizasyon. Sport Republic futbol yatırımı dışın da başka işleri yok. Şirket vizyonu, stratejik olarak gelişme potansiyeli gördükleri takıma yatırım yapıyorlar. Bu Göztepe için büyük şans. Yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek kolay değil. Türkiye'ye inanmış, Göztepe'nin büyüklüğünü kabul etmiş başka yabancı yatırımcı yok. Ülke olarak, şehir olarak bu yatırıma saygı duymalıyız. Sport Republic'e sahip çıkmalıyız. Göztepe mali olarak güçlü bir kulüp. Bu iş uzun soluklu bir iş. Sport Republic bu vizyonla buraya geldi. Onlar kulübümüze orta ve uzun vadeli planla yaklaşıyorlar. Ayrıca sermayesi güçlü iki hissedarımız var. Biri Sport Republic şirketi, diğeri yönetim kurulu üyemiz, eski başkanımız Mehmet Sepil" dedi.

Öte yandan Kerem Ertan, merkezi yönetimden ve onun uzantılarından aldıkları desteği yerel yönetimden alamadıklarını da belirtti. - İZMİR