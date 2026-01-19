Trendyol Süper Lig: Göztepe: 3 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Göztepe'nin gollerini Arda Okan ve Efkan Bekiroğlu kaydederken, Çaykur Rizespor'un tek golü penaltıdan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59.dakikada Alikulov'un vuruşunda topun Bokele'den sekmesi üzerine Çaykur Rizesporlu oyuncular itirazda bulundu. VAR uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen hakem, Bokele'nin elle oynadığını tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.
60. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Laçi, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı sol köşeden ağlarla buluşturdu. 1-1
63. dakikada Juan, pasını penaltı noktasının gerisine gönderdi. Arda Okan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalecinin sağından ağlarla buluştu. 2-1
82. dakikada Juan'ın ortasında Samet'in ters kafa vuruşuyla penaltı noktasına gelen topa Jeferson'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Seken topu ceza sahası sol tarafında önünde bulan Efkan, sert bir vuruşla fileleri havalandırdı. 3-1
Stat: Isonem Park
Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Suat Güz
Göztepe: Mateusz Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Heliton, Cherni (Allan dk. 89), Malcom Bokele, Junior Olaitan (Efkan Bekiroğlu dk. 69), Novatus Miroshi (Rhaldney dk. 69 (Uğur Kaan Yıldız dk. 90+7), Anthony Dennis, Juan (Guilherme Luiz dk. 85), Janderson (Jeferson dk. 69)
Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Furkan Bayır, Ogün Bayrak, İbrahim Sabra
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Husniddin Alikulov (Valentin Mihaila dk. 75), Samet Akaydin, Casper Hojer (Mithat Pala dk. 71), Modibo Sagnan, Taha Şahin (Halil Dervişoğlu dk. 84), Giannis Papanikolaou (Taylan Antalyalı dk. 71), Ibrahim Olawoyin (Altin Zeqiri dk. 84), Qazim Laci, Ali Sowe, Antonio Augusto
Yedekler: Erdem Canpolat, Attila Mocsi, Muhamed Buljubasic, Adedire Awokoya Mebude, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Novatus Miroshi (dk. 39), Arda Okan Kurtulan (dk. 63), Efkan Bekiroğlu (dk. 82) (Göztepe), Qazim Laci (dk. 60 pen.) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Malcom Bokele, Janderson, Heliton (Göztepe), Antonio Augusto, Recep Uçar (Teknik dikretör) (Çaykur Rizespor) - İZMİR