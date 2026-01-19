Haberler

Trendyol Süper Lig: Göztepe: 3 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Göztepe: 3 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Göztepe'nin gollerini Arda Okan ve Efkan Bekiroğlu kaydederken, Çaykur Rizespor'un tek golü penaltıdan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59.dakikada Alikulov'un vuruşunda topun Bokele'den sekmesi üzerine Çaykur Rizesporlu oyuncular itirazda bulundu. VAR uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen hakem, Bokele'nin elle oynadığını tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

60. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Laçi, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı sol köşeden ağlarla buluşturdu. 1-1

63. dakikada Juan, pasını penaltı noktasının gerisine gönderdi. Arda Okan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalecinin sağından ağlarla buluştu. 2-1

82. dakikada Juan'ın ortasında Samet'in ters kafa vuruşuyla penaltı noktasına gelen topa Jeferson'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Seken topu ceza sahası sol tarafında önünde bulan Efkan, sert bir vuruşla fileleri havalandırdı. 3-1

Stat: Isonem Park

Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Suat Güz

Göztepe: Mateusz Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Heliton, Cherni (Allan dk. 89), Malcom Bokele, Junior Olaitan (Efkan Bekiroğlu dk. 69), Novatus Miroshi (Rhaldney dk. 69 (Uğur Kaan Yıldız dk. 90+7), Anthony Dennis, Juan (Guilherme Luiz dk. 85), Janderson (Jeferson dk. 69)

Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Furkan Bayır, Ogün Bayrak, İbrahim Sabra

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Husniddin Alikulov (Valentin Mihaila dk. 75), Samet Akaydin, Casper Hojer (Mithat Pala dk. 71), Modibo Sagnan, Taha Şahin (Halil Dervişoğlu dk. 84), Giannis Papanikolaou (Taylan Antalyalı dk. 71), Ibrahim Olawoyin (Altin Zeqiri dk. 84), Qazim Laci, Ali Sowe, Antonio Augusto

Yedekler: Erdem Canpolat, Attila Mocsi, Muhamed Buljubasic, Adedire Awokoya Mebude, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Novatus Miroshi (dk. 39), Arda Okan Kurtulan (dk. 63), Efkan Bekiroğlu (dk. 82) (Göztepe), Qazim Laci (dk. 60 pen.) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Malcom Bokele, Janderson, Heliton (Göztepe), Antonio Augusto, Recep Uçar (Teknik dikretör) (Çaykur Rizespor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı! Yeni operasyon an meselesi

Teröristleri hapishaneden saldılar, ordu yeniden harekete geçti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti

Komşuda kriz! Cumhurbaşkanı istifa etti
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul dahil 4 şehirde ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmzalar atıldı! Acun Ilıcalı'dan tarihi transfer

İmzalar atıldı! Acun'dan tarihi transfer
Aston Villa, Abraham için İstanbul'a geldi

Süper Lig devinin yıldız golcüsü için İstanbul'a geldiler
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Çok sayıda isme yeni görevi tebliğ etti
İmzalar atıldı! Acun Ilıcalı'dan tarihi transfer

İmzalar atıldı! Acun'dan tarihi transfer
Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi

Transferde mutlu son! Günlerdir bekleniyordu, Türkiye'ye geldi