Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Takım, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde çeşitli taktiksel çalışmalar gerçekleştiriyor.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde pas, orta ve şut çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde ise taktiksel oyun oynadı.
Göztepe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor