Göztepe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov, yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, günü dar alanda oyunla tamamladı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA