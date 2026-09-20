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Göztepe, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalıp milli araya galibiyetsiz girdi

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Süper Lig'in 6'ncı haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe, 90+3'üncü dakikada Efkan'ın penaltı golüyle 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar puanını 3 yaparak 17'nci sıraya yerleşirken, ilk beraberliğini alan Çaykur Rizespor 6 haftada 10 puana ulaştı.

STAT: Isonem Park Gürsel Aksel

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Gökhan Bilir, Mert Bulut

GÖZTEPE: Arda Özçimen - Taha, Ege, Bokele, Arda Okan, Akonnor, Rhaldney (Dk. 74 Antunes), Matos (Dk. 65 Anjorin), Henrique (Dk. 65 Efkan), Janderson (Dk. 76 Bekir Turaç), Juan (Dk. 76 Armstrong)

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana - Mithat, Mocsi, Tayyip (Dk. 58 Ahmed Kutucu), Sagnan, Taylan, Taha (Dk. 58 Ariss), Olawoyin (Dk. 86 Diakite), Laçi (Dk. 68 Can), Emrecan (Dk. 58 Doicaru), Sowe

GOLLER: Dk. 3 Arda Okan, Dk. 90+3 (P) Efkan (Göztepe), Dk. 69 Olawoyin, Dk. 80 Doicaru (Çaykur Rizespor )

SARI KARTLAR: Arda Okan, Matos, Rhaldney, Bekir Turaç, Taha (Göztepe), Ariss (Çaykur Rizespor )

Süper Lig'in 6'ncı haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-2 berabere ayrılıp milli araya galibiyet alamadan girdi. Henüz 3'üncü dakikada Arda Okan'ın golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. Çaykur Rizespor 69'uncu dakikada Olawoyin ile beraberliği yakaladı, 80'inci dakikada Doicaru'nun golüyle üstünlüğü sağladı: 1-2. Müsabakanın 90+3'üncü dakikasında Efkan penaltı atışını gole çevirdi: 2-2. Göztepe puanını 3 yapıp 17'nci sıraya adını yazdırdı. Sezona iyi bir giriş yapan Çaykur Rizespor ise 6 hafta sonunda ilk beraberliğini elde ederek 10 puan topladı.

3'üncü dakikada Göztepe öne geçti. Arda Okan, sağ kanattan seri çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra topu Akonnor'a aktardı. Akonnor'un altıpas önünden şutunda top direkten döndü. Pozisyonu takip eden Arda Okan, sağ çaprazdan meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 1-0.

9'uncu dakikada Mithat'ın sağ çaprazdan vuruşunda, top defans oyuncusuna çarptıktan sonra direkten kornere çıktı.

17'nci dakikada Göztepe ikinci gole çok yaklaştı. Bokele orta sahadan getirdiği topu sağ çaprazdaki Janderson'a aktardı. Janderson'un ceza sahasına girdikten sonra gönderdiği meşin yuvarlakla altıpas üzerinde buluşan Bokele, topu direğin üstünden dışarı attı.

42'nci dakikada Göztepe atağında Janderson sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra topu Henrique'ye aktardı. Henrique'nin pasında altıpas üzerinde hareketlenen Rhaldney'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Fofana topu çeldi.

53'üncü dakikada Göztepe direğe takıldı. Rhaldney'in sağ çaprazdan çektiği şutta Mosci'ye de çarpan top yan direkten oyun alanına geri döndü.

69'uncu dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Can'ın pasında ceza alanına sokulan Olawoyin düzgün bir vuruşla topu sol köşeden filelerle buluşturdu: 1-1.

80'inci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Taylan'ın ara pasında Mithat sağ kanattan topu içeri çevirdi. Karambolde topa son dokunan Doicaru ağları sarstı: 1-2.

90+2'nci dakikada Göztepe penaltı kazandı. Soldan ceza alanına sokulan Bekir Turaç müdahale sonucu yerde kaldı, hakem Oğuzhan Çakır beyaz noktayı gösterdi.

90+3'üncü dakikada Efkan penaltıdan ağları havalandırdı ve maç 2-2 berabere tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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