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Göztepe Basketbol, Rijad Avdic Aydın'ı kadrosuna kattı

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Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off yarı finalisti Göztepe, 28 yaşındaki Bosna Hersekli forvet Rijad Avdic Aydın ile anlaştı. Sarı-kırmızılı ekip daha önce Eray Büyükcangaz ve Emir Arda Sivas'ı kadrosuna katmıştı.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde geçen sezon play-off yarı finali oynayan Göztepe'de yeni sezon öncesi transfer harekatı devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, 28 yaşında ve 2.03 boyundaki forvet Rijad Avdic Aydın'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Son olarak geçen szon Gaziantep Basketbol'da oynayan Rijad Avdic Aydın, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giydi. Göztepe potada daha önce iç transferde Eray Büyükcangaz, dış transferde guard Emir Arda Sivas'la anlaşma sağlamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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