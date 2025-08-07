Göztepe, Bi'Talih ile Forma Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Türkiye Jokey Kulübü ve Milli Piyangonun yasal bayisi olan Bi'Talih şirketi ile forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen törende, Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan ile Bi'Talih Yönetim Kurulu Üyesi Barış Kuyucu sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Törende konuşan Ertan, kulübün harcamalarını karşılayacak güçlü ve sürdürülebilir iş birlikleriyle kulübü daha ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Bi'Talih Yönetim Kurulu Üyesi Barış Kuyucu ise Göztepe gibi köklü bir kulüple iş birliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Anlaşma kapsamında Göztepe, sezon sonuna kadar tüm resmi lig ve özel karşılaşmalarında forma sırt bölümünde "Bi'Talih" logosuyla sahada yer alacak.