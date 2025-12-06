Göztepe, Beşiktaş'ı yenerek moral bulmayı hedefliyor

SULTANLAR Ligi'nde oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet alarak düşme hattında yer alan Göztepe yarın evinde Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak 9'uncu hafta mücadelesini Akif Kabak, Gani Arslan hakem ikilisi yönetecek. Müsabakanın biletleri ev sahibi takım seyircisi için 250, 300 ve 400, misafir seyirci için 750 TL'den satışa sunuldu. İzmir temsilcisi, 8 karşılaşmada 3 galibiyet alarak 9'uncu sırada yer alan Beşiktaş'ı yenerek moral bulmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor