Göztepe, Beşiktaş'ı Mağlup Ederek İç Sahada İlk Galibiyetini Aldı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı Gürsel Aksel Stadyumu'nda mağlup ederek bu sezonki ilk iç saha galibiyetini elde etti.

Göztepe, yükselişini sürdürmeye devam ediyor. İlk 5 haftada önemli bir performansa imza atan sarı-kırmızılılar, bu çıkışını Beşiktaş karşısında da sürdürdü. Daha önce elde ettiği iki galibiyeti deplasmanda alan İzmir ekibi, İstanbul temsilcisini taraftarının önünde 3-0 mağlup ederek bu sezonki ilk iç saha galibiyetini kazandı. Karşılaşma sonrasında futbolcular ve sarı-kırmızılı taraftarlar, Gürsel Aksel Stadyumu'nda doyasıya eğlendi. Bu 3 puanla birlikte zirve takibini sürdüren Göztepe, Avrupa hedefi için emin adımlarla ilerliyor.

İlk 6 haftada kaybetmedi

Yeni sezona etkili bir giriş yapan Göztepe, ilk 6 haftada adından söz ettirdi. Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, 2. hafta ise Fenerbahçe ile Gürsel Aksel'de golsüz berabere kaldı. 3. hafta yine bir dış saha maçında Fatih Karagümrük'ü 2-0'la geçen İzmir ekibi, daha sonra Konyaspor'la içeride, Kayserispor'la da dışarıda 1-1 berabere kaldı. Üst üste iki maç berabere kalan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, duraklama dönemini Beşiktaş galibiyetiyle sonlandırdı. Böylece Göztepe, ligdeki 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberliğe imza atarak yoluna yenilgisiz olarak devam ediyor.

Beşiktaş'a karşı son 3 maçta 2 galibiyet aldı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a karşı iyi performans gösteren Göztepe, kaldığı yerden devam etti. Geçen sezon Süper Lig'de 13. haftada İstanbul'da oynanan maçta rakibini 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, yine aynı sezon Gürsel Aksel'de oynanan 32. haftada siyah-beyazlılarla 1-1 berabere kaldı. İzmir temsilcisi, o dönem Türkiye Kupası'ndaki çeyrek finalde ise Beşiktaş'a konuk oldu ve bu kez de sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. - İZMİR