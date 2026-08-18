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Göztepe, Turaç Böke'yi Renklerine Bağladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bekir Turaç Böke ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bekir Turaç Böke ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun son olarak Sivasspor forması giydiği belirtildi.

Açıklamada, oyuncuya "hoş geldin" denilerek, yeni sezonda başarılar dileğinde bulunuldu.

Öte yandan Göztepe'de forma giyen Musah Mohammed'in Sivasspor'a kesin transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
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