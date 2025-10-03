Haberler

Göztepe, Başakşehir ile Tarihi Mücadeleye Çıkıyor

Göztepe, Başakşehir ile Tarihi Mücadeleye Çıkıyor
Süper Lig'de Göztepe, pazar günü Başakşehir ile karşılaşacak. Son yıllarda rakibi karşısında büyük bir üstünlük kuran İzmir ekibi, bu maçı kazanarak Avrupa yolundaki hedeflerini sürdürmek istiyor.

SÜPER Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Başakşehir'le karşı karşıya gelecek Göztepe son yıllarda rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılılar 2021 yılından bu yana turuncu-lacivertlilerle oynadığı 5 lig maçının 4'ünü kazanıp sadece 1 mağlubiyet elde etti. Göztepe ilk olarak 14 Şubat 2021'de Başakşehir'i evinde 2-1 yenmeyi başardı. Göz-Göz, 2021-2022 sezonunda ise Başakşehir'i hem içeride hem de dışarıda mağlup etti. Gürsel Aksel ve Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçları İzmir ekibi yine 2-1 kazanmasını bildi.

Göztepe geçen sezonun ilk devresinde Başakşehir'e deplasmanda 4-1'lik skorla boyun eğerek bu serideki ilk yenilgisini aldı. Rövanş maçında bu kez Gürsel Aksel Stadı'nda sahaya çıkan Göztepe bu maçı 4-1 kazandı. Pazar günü bir kez daha galip gelip Avrupa yolunda önemli bir engeli aşmaya çalışacak Göztepe'de sakatlıkları süren sağ bek Ogün Bayrak ile Beninli orta saha Junior Olaitan mücadelede forma giyemeyecek.

