Göztepe, Başakşehir'i 4-1 Yendi

Onur ATIŞ / İZMİR,

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Murat Gözütok, Kemal Elmas

GÖZTEPE: Lis – Furkan, Heliton, Koray, Ogün, İsmail (Dk. 38 Nielsen), Dennis, Doğan (Dk. 4 Ahmed) (Dk. 85 Hugo), Tijanic (Dk. 85 Matsuki), Romulo, Kubilay (Dk. 46 Emersonn)

BAŞAKŞEHİR: Muhammed – Ömer Ali (Dk. 46 Opoku), Duarte (Dk. 79 Ebosele), Ba, Operi, Crespo, Berat (Dk. 46 Umut), Kemen, Yusuf, Brnic (Dk. 46 Keny), Figueiredo (Dk. 66 Deniz)

GOLLER: Dk. 25 Furkan, Dk. 42 Kubilay, Dk. 65 Ahmed, Dk. 86 Emersonn (Göztepe), Dk. 75 Keny ( Başakşehir )

SARI KARTLAR: Ogün, Furkan (Göztepe), Ba, Crespo ( Başakşehir )

SÜPER Lig'de 11 maçtır kazanamayan Göztepe galibiyet hasretine Başakşehir karşılaşmasında son verdi. Gürsel Aksel Stadı'nda üst sıraları hedefleyen rakibini 4-1 yenen Göztepe aylar sonra 3 puan sevinci yaşadı. Göztepe 25'inci dakikada Furkan ve 42'nci dakikada Kubilay'ın golleriyle devreyi 2-0 önde tamamladı. Ahmed Ildız 65'inci dakikada farkı üçe çıkarırken, Başakşehir 75'te Keny ile tek golünü attı. Maçta son sözü ise 86'da Emersonn söyledi: 4-1. Bu sonuçla Göztepe 43 puana yükselirken, 48 puanda kalan Başakşehir Avrupa kupalarına katılma hedefinde yara aldı.

5'inci dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Crespo'nun sağ kanattan yerden ortasında altı pas içerisinde topla buluşan Figueiredo'nun vuruşunda kaleci Lis, topu çelmeyi başardı.

24'üncü dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sağ kanattan Romulo'nun getirdiği topla ceza sahası önünde buluşan Ahmet Ildız'ın şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Ceza sahası içesinde topu önünde bulan Romulo'nun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, topu kornere attı.

25'inci dakikada Göztepe öne geçti. Ogün Bayrak'ın ortasında Romulo'nun ceza sahası ön çizgisi üzerinde kafayla çevirdiği topu Koray Günter, penaltı noktasına indirdi. Savunma oyuncularının müdahale ettiği meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Furkan Bayır, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

42'nci dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Romulo'nun ara pasında ceza sahası sol çizgisi önünde topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahasına girdikten sonra vuruşanda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

55'inci dakikada Başakşehir atağında, Crespo'nun sağ kanattan gönderdiği topla ceza sahası önünde buluşan Keny'nin ceza sahası içerisine girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Lis, meşin yuvarlağı çıkardı.

63'üncü dakikada Göztepe gole yaklaştı. Savunmadan seken topu önünde bulan Romulo'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp dışarı çıktı.

65'inci dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Tijanic son çizgiye inip topu ceza sahası dışına çıkardı. Ceza sahası çizgisi üzerinde meşin yuvarlağa gelişine vuran Ahmet Ildız, topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

75'inci dakikada Başakşehir farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası sağ yanından Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Keny, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

86'ncı dakikada Göztepe golleri dörtledi. Romulo kaleci ile karşı karşıya kaldı, Brezilyalı golcünün şutunu Muhammed çıkardı. Pozisyonun devamında Romulo bu kez topu boş durumdaki Emersonn'a aktardı. Emersonn meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 4-1.

Karşılaşmayı 4-1 Göztepe kazandı.