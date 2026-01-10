Haberler

Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanlar Ligi'nin 15'inci haftasında Göztepe, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Setler 26-24, 25-23 ve 25-18 sonuçlandı.

SALON: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

HAKEMLER: Caner Çildir, Gani Arslan

GÖZTEPE: Ezgi Bektaş, Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gokbudak, Hollock, Haneline, Atkinson, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazli Eda Kafkas, Rotar, Ceren Kapucu

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma Sekerci, Beliz Başkır, Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Mijatovic, Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Tikhomirova, Hilal Kocakara

SETLER: 26-24, 25-23, 25-18

SÜRE: 99 dakika

Sultanlar Ligi'nin 15'inci haftasında Göztepe, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Göztepe takımı setleri 26-24, 25-23 ve 25-18 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Canlı anlatım! Dev derbide tempo çok yüksek

Kıran kırana maç! Tempo bir an olsun düşmüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı

Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Süper Kupa öncesine damga vuran görüntü: Mert Hakan forması giydi

Süper Kupa finaline böyle gitti
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?