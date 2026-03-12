Haberler

Göztepe'de hedef yeni bir sayfa açmak

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Göztepe, 26. haftada sahasında Corendon Alanyaspor'u yenerek galibiyet serisini sona erdirmek ve Avrupa iddiasını güçlendirmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'de arka arkaya oynadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Göztepe, bu süreçte galibiyete hasret kaldı. Bu kötü günlerini geride bırakmak isteyen sarı-kırmızılılar, 26. haftada 14 Mart Cumartesi günü oynayacağı Alanyaspor müsabakasıyla birlikte yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacağı rakibi karşısında galip gelmeyen isteyen İzmir ekibi, tekrar çıkışa geçip Avrupa iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmeyi istiyor.

İki takım arasında ilk yarıda Alanya'da oynanan maçı Alanyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Göztepe, iç sahada dikkat çekiyor

Süper Lig'de bu sezon iç sahada 12 maça çıkan Göztepe, sergilediği performansla taraftarını memnun etti. İzmir temsilcisi, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak alabileceği 36 puanın 23'ünü hanesine yazdırdı.

İç saha performansıyla ligin en başarılı 5. takımı konumunda bulunan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte evindeki 2 maçlık kazanamama serisini de sona erdirmeyi hedefliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

