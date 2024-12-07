Göztepe, Adana Demirspor'u 3-1 Mağlup Etti

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Mehmet Salih Mazlum

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak, Victor Hugo (Dk. 82 Nazım Sangare), Dennis, Djalma Silva (Dk. 82 İsmail Köybaşı), Tijanic (Dk. 63 Matsuki), Juan (Dk. 63 Fofana (Dk. 71 Miroshi)), Romulo

Adana Demirspor : Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Tolga Kalender, Manev, Abdulsamet Burak (Dk. 90+3 Burhan Ersoy), Yusuf Sarı (Dk. 90+3 Osman Kaynak), Maestro, Tayfun Aydoğan (Dk. 46 Alioui), Ali Yavuz Kol, İzzet Çelik (Dk. 56 Aimbetov), Yusuf Barasi (Dk. 85 Ozan Demirbağ)

Goller: Dk. 39 Juan, Dk. 42 Romulo, Dk. 59 Tijanic (Göztepe), Dk. 88 Aimbetov ( Adana Demirspor )

Kırmızı kart: Dk. 76 Ogün Bayrak (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 45+2 Tayfun Aydoğan ( Adana Demirspor )

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 52. dakikasında sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Taha'nın indirdiği topu kale çizgisi önündeki Juan filelere gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Ali Şansalan kaleciye yapılan müdahalenin faul olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

59. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Paslaşmalarla rakip yarı sahada etkili olan Göztepe'de Djalma Silva'nın yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Tijanic'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0

69. dakikada ceza sahası dışından Alioui'nin kaleye gönderdiği, kaleci Lis'in de müdahale ettiği top direğe çarpıp kornere gitti.

Göztepe'de ilk sarı kartını 5. dakikada gören Ogün Bayrak, 76. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

88. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye indirdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza sahasında sahip olan Aimbetov'un vuruşunda, top filelerle buluştu: 3-1

Müsabakayı Göztepe 3-1 galip tamamladı.