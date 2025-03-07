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Gözler TFF'ye çevrildi: Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi için yabancı hakem açıklaması

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Beşiktaş, Galatasaray derbisi için Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı hakem talebinde bulunmuştu. Siyah-beyazlılar, yaptığı açıklamayla gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek federasyonun taleplerini değerlendirdi ve kendilerine 10 Mart Pazartesi günü dönüş yapılacağını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray derbisi için TFF'ye yabancı hakem talebinde bulunan Beşiktaş, bu konuyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yaptı.

TFF'YE YABANCI HAKEM MESAJI

Beşiktaş'ın açıklamasında, " Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğumuz talebe, pazartesi günü yapacağı yönetim kurulu toplantısında cevap vereceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Söz konusu gündemle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri yer aldı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASININ TAMAMI

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasında yabancı hakem görevlendirmesinin ardından Başkanımız Serdal Adalı'nın derbi maçlarımıza yabancı hakem atanmasını talep ettiği ve akabinde resmi olarak federasyona yapmış olduğumuz başvuru kamuoyunun malumudur.

Bu talebimiz adalet ilkesi gereği en doğal hakkımızdır.

Tüm bu gelişmeler ortadayken, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız derbi maça yabancı hakem atanmayacağı yönünde iddialar spor kamuoyunda yer almaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğumuz talebe, pazartesi günü yapacağı yönetim kurulu toplantısında cevap vereceğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Söz konusu gündemle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Gözler TFF'ye çevrildi: Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi için yabancı hakem açıklaması
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumları5g82znc92j:

Türkiye de futbolu Fetosaray ve çiçekbahçe bitirdiler tff de bunların esiri olmuş .Lobi olarak dünyada ne ise Türk futbolunda salatasaray odur

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Tinerciler sizin ne iddianız var da yabancı hakem peşindesiniz…

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