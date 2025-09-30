Haberler

Gözler TFF'de! 0-0 biten maçta kural hatası, hükmen mağlup olabilirler

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor ile Özbelsan Sivasspor 0-0 berabere kaldı. Ancak, Sakaryaspor'un sahada aynı anda 7 yabancı futbolcu bulundurması, hükmen mağlubiyet ihtimalini gündeme getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatlarına göre sahada en fazla 6 yabancı futbolcu ile mücadele etmeye izin veriliyor.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor, sahasında Özbelsan Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Ancak mücadelede yaşanan kural ihlali, maçın sonucunu değiştirebilir. Sakaryaspor'un sahada aynı anda 7 yabancı futbolcu bulundurması, hükmen mağlubiyet ihtimalini gündeme taşıdı.

TFF TALİMATLARI AÇIK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatlarına göre Trendyol 1. Lig'de bir takımın sahada en fazla 6 yabancı futbolcu ile mücadele etmesine izin veriliyor. Sakaryaspor'un maçı 7 yabancı ile tamamlaması, bu kurala aykırı bir durum oluşturdu.

SİVASSPOR TFF'YE BAŞVURUYOR

Durumu tespit eden Sivasspor yönetimi, TFF'ye resmi başvuruda bulunma kararı aldı. Başvurunun ardından kural ihlali resmen onaylanırsa, maçın Sivasspor lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil edilmesi bekleniyor.

SERHAT SÜTLÜ'NÜN HATASI

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, karşılaşmanın ikinci yarısında yaptığı değişikliklerle sahaya 7 yabancı futbolcu sürdü. İlk 11'de Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç ile sahaya çıkan yeşil-siyahlılar, ilerleyen dakikalarda Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder'in de oyuna girmesiyle kural ihlali yaptı.

GÖZLER TFF'DE

Yaşanan gelişmenin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karara çevrildi. Kural hatasının raporlara yansıması halinde Sakaryaspor'un 3-0 hükmen mağlup edilmesi ve Sivasspor'un galibiyetinin tescil edilmesi gündeme gelebilir.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
