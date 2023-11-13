Göz çukuru kırıldı! Beşiktaşlı Bakhtiyor Zaynutdinov'un yüzü tanınmayacak hale geldi

Beşiktaş'ın Başakşehir'i 1-0 yendiği maçta Bahtiyar Zaynutdinov, yüzüne aldığı darbe sonrası oyundan çıkarıldı. Yüzü adeta tanınmayacak hale gelen Kazak futbolcu için Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Bakhtiyor Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık saptanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş ile Başakşehir'in karşıya karşıya geldiği mücadelede Bahtiyar Zaynutdinov, yüzüne aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi. Kazak futbolcuyla ilgili Beşiktaş açıklama yaparken, Zaynutdinov'un yüzünün son hali "Yorumsuz" notuyla yayınlandı.

BURUN KEMİĞİ VE GÖZ ÇUKURUNDA KIRIK

Beşiktaş,Zaynutdinov ile ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 37. dakikasında yüzüne ve burnuna aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Bakhtiyor Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık saptanmıştır. Zaynutdinov'a burun redüksiyonu ve atel uygulaması yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Zaynutdinov'un son hali: