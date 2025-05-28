Görüşmeler başladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
Yeni sezonda Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva için resmi görüşmelere başladı. 1 yıllık kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcu için ilerleyen günlerde teklif yapılacağı belirtildi. Transfer sürecini İtalyan menajer George Gardi'nin yönettiği ve Silva'nın Galatasaray'a teknik kalite, oyun zenginliği ve tecrübe katacağı düşünülüyor.
Yeni sezonda Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmak istiyor. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva için resmi görüşmelere başladı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Yapılan zirveyi Galatasaray'da birçok yıldız transferinde imzası bulunan İtalyan menajer George Gardi'nin yönettiği öğrenildi. Manchester City ve Portekizli futbolcunun menajerine transfer şartlarının sorulduğu öne sürülüyor.
45 MİLYON EURO
İngiliz ekibinde 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 49 maçta görev aldı. Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 45 milyon euro değerindeki 10 numaranın, gelecek yıl Avrupa'da da başarı hedefleyen Cimbom'a fayda sağlayacağı ifade ediliyor.