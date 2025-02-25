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Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı

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Bütün Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 berabere biterken, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun karşılaşmanın ardından karşılaşmanın tartışılan hakemi Slavko Vincic'in odasına gitmesi Galatasaray cephesinin tepkisini çekti. O ana ait görüntüleri de ortaya çıkan Mourinho, Vincic ile ne konuştuğunu da açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Galatasaray- Fenerbahçe derbisi 0-0 berabere tamamlanırken, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun maçın ardından hakem Slavko Vincic'in odasına gitmesi karşılaşmanın bile önüne geçti. Söz konusu olayla ilgili görüntüler de ortaya çıkarken Portekizli teknik adam, Vincic ve ekibiyle ne konuştuğunu açıkladı.

GÖRÜNTÜLERİ DE VAR: MOURINHO MAÇTAN SONRA SOLUĞU VINCIC'İN ODASINDA ALDI

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray- Fenerbahçe derbisi, oyun olarak beklentilerin altında kaldı ve 0-0 berabere tamamlandı. İlk günden beri tartışılan yabancı hakem Slavko Vincic'in derbi performansı da konuşulurken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun karşılaşmanın hemen ardından soluğu Vincic'in odasında alması derbi gecesine damga vurdu. O anlara ait görüntüler, kısa sürede viral oldu.

VINCIC İLE NE KONUŞTU?

Öte yandan Mourinho, bu durumu kendisi de dile getirerek Slavko Vincic ile ne konuştuğunu da açıkladı. Vincic'i tebrik ettiğini açıklayan Portekizli teknik adam, "Maçtan bittikten sonra hakem odasına gittim. Slavko Vincic'e 'Buraya gelip, bu büyük maçı yönettiğiniz için teşekkür ederim' dedim" ifadelerini kullandı.

"TÜRK HAKEM YÖNETSE FELAKET OLURDU"

Maçın 4. hakemi Kadir Sağlam ile de konuştuğunu söyleyen Mourinho, "Türk hakem de oradaydı. Sonra ona dönüp 'Eğer bu maçı Türk bir hakem yönetseydi, bir felaket olurdu' dedim" sözlerini sarf etti.

"HER MAÇ YABANCI HAKEM İSTESİNLER"

Jose Mourinho, "Galatasaray eğer 'Biz çok güçlüyüz. Biz şampiyon takımız' demek ve bunu göstermek istiyor, bunun örneği olmayı istiyorlarsa her maç yabancı hakem ister. Yabancı hakem olduklarında ne olduğunu gördük çünkü. Avrupa'dan elendiler. Bize karşı kendi sahalarında 1 şutları var" dedi.

"RAKİP KULÜBEDE MAYMUN GİBİ ZIPLADILAR"

Vicic'e bir kez daha teşekkür eden Mourinho, "Rakip kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu. Türk bir hakem olsaydı, 1. dakikada sarı kartı verirdi" şeklinde konuştu.

OKAN BURUK'UN OLAYA TEPKİSİ

Maçın bile önüne geçen olayla ilgili Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan da açıklama geldi. Mourinho'nun hakem ekibiyle maçtan sonra görüşmesine değinen Buruk, "Mourinho, hakem odasına girdi. Türk hakeme hakaretvari konuşması çok yanlış. Bunlar yönetse böyle olurdu diye... Bu çok yanlış. Türk hakemlerini bu kadar küçük düşürmeye inanamıyorum, kınıyorum. Yabancı hakem gelse de böyle kötü yönetiyor. Türk hakemi baskı altına alırsan o da kötü yönetiyor. Bu baskı ortadan kalkmalı. Hangi maça kim gelirse gelsin, doğru yönetecekse, hak yemeyecekse, objektif olacaksa gelsin. Ondan sonra hepsi boş konuşma oluyor" değerlendirmesini yaptı.

Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıTuran Tur:

Ağlamaya gitmiş

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Haber YorumlarıVeysel null:

"Hani bize ilk maçta Kadıköy de Türk hakemin verdiği uyduruk penaltı gibi bir penaltı verecektin bu maçta?" diye hesap sorup yakasına yapışmıştır hahahahaha

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Haber YorumlarıMehmet Celal Akcay:

hadi ordan moyiyinyo

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Haber YorumlarıSer_hat:

Ağlak Morinyo

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Haber Yorumlarıhuseyin eskin:

Yusuf rakibin ayağın basıyor ağlak MÖ, sipariş hakemimizle bile anca berabere kalabiliyorsunuz

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Hakeme teşekkür etmiş hem de maç bittikten sonra bu durumda zırlamanın manasını açıklayabilen varmı?

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Haber YorumlarıCoswaych:

vedalaşmak içindir yoksa ne anlam yüklenebilir ki :D

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Haber YorumlarıHakan Sivasli:

ayrıca maymun sensin

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