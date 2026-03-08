Görüntüler Eskişehir'den! İspanyollar buna bayılacak

Haberler

TFF 3. Lig'de zirve mücadelesi veren Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Bornova 1877 Sportif Yatırımlar'ı 7-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederken kırmızı-siyahlı ekibin bando takımının, dünyaca ünlü dizi 'La Casa de Papel'in müziğiyle yaptığı tribün şovu ise maça damga vurdu.

TFF 3. Lig'in kritik haftasında Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan müsabakada Eskişehirspor, adeta gol olup yağdı. Maçın başlama düdüğünden itibaren oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi ekip, 90 dakika sonunda sahadan 7-0'lık skorla galip ayrıldı ve Eskişehirspor taraftarına bayram havası yaşattı.

TRİBÜNLERDE İSPANYA RÜZGARI

Maçın skorundan çok konuşulan bir diğer detay ise Eskişehirspor'un simgelerinden biri olan bando takımının performansı oldu. Son dönemde sosyal medyada popülerleşen 'Türkiye- İspanya Kardeşliği' akımına sessiz kalmayan Eskişehirspor taraftarı, bu dostluğu tribüne taşıdı.

BELLA CIAO MÜZİĞİ ESKİŞEHİRSPOR MARŞINA UYARLANDI

Eskişehirspor Bando Takımı, dünya genelinde izlenme rekorları kıran İspanyol dizisi 'La Casa de Papel' ile özdeşleşen 'Bella Ciao' müziğini Eskişehirspor marşına uyarladı. Binlerce taraftar hep bir ağızdan söyledi.

