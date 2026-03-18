Görüntüdeki çocuğu tanıdınız mı? Bu akşam herkes onu konuşacak

Bir Şampiyonlar Ligi maçında Manuel Neuer'e topu veren ve Alman kaleciyle birlikte galibiyete sevinen top toplayıcı çocuk, bu akşam Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile oynayacağı maçta kalesini koruyacak. 16 yaşındaki kaleci Leonard Prescott; Manuel Neuer, Jonas Urbig ve Sven Ulreich'in sakatlıkları sonrası kariyerinde ilk kez Alman devi ile maça çıkacak.

Geride bıraktığımız yıllarda oynanan bir Şampiyonlar Ligi maçında Manuel Neuer'e topu veren ve Alman kaleciyle birlikte galibiyete sevinen top toplayıcı çocuk, bu akşam hayatı boyunca unutamayacağı bir deneyim yaşayacak.

İLK KEZ BAYERN MUNIH FORMASIYLA SAHADA

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atalanta ile karşı karşıya gelecek Bayern Münih'te forma giyen16 yaşındaki kaleci Leonard Prescott; Manuel Neuer, Jonas Urbig ve Sven Ulreich'in aynı anda sakatlık yaşaması sonrası kariyerinde ilk kez A takımla birlikte maça çıkacak.

MAÇA ÇIKMASI İÇİN ÖZEL İZİN ALINDI

Öte yandan Alman yasaları gereği reşit olmayanların akşam 20.00'den sonra çalışmasının yasak olması ve maçın da bu saatten sonra olması nedeniyle Alman Kulübü yönetimi, Prescott'ın sahaya çıkabilmesi için hükümetten, ailesinden, doktorundan ve okulundan özel izin alarak oyuncusunu bu maça yetiştirdi.

Numan Darğın
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız

Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

Dünyanın en büyüğüydü! Petrol fiyatlarını uçuracak saldırı
Yorumlar (1)

Güray Dilli:

Azmin ve sabrın sonu. Başarılar genç kaleciye

6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti

İyi bir bonservis ödenmişti ancak gözünün yaşına dahi bakmadı
'Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?' sorusuna Kenan'dan olay yanıt

"Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna olay yanıt
Ünlü kuyumcu evinde korkunç halde bulundu

Ünlü kuyumcu evinde korkunç halde bulundu
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor

Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti

İyi bir bonservis ödenmişti ancak gözünün yaşına dahi bakmadı
Londra'da alışılmışın dışında buluşma: Finlandiya ve Kanada liderleri sabah koşusunda

Bu fotoğrafta bir cumhurbaşkanı, bir de başbakan var
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu

Savaşı bitirmek için Netanyahu ve Trump'a şart koştu