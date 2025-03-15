Görüntü Türkiye'den! Yaşlı adamın spor aletiyle yaptığını görenler hayretler içinde kaldı

İstanbul Fındıkzade'de bir parkta spor aletlerini kullanan yaşlı bir vatandaş, sergilediği çeviklik ve esneklikle görenleri hayrete düşürdü. Gençlere taş çıkaran hareketleriyle dikkat çeken vatandaş, parkta bulunanların ilgisini çekerken, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri de kısa sürede büyük ilgi gördü.

FORMUNUN SIRRI MERAK KONUSU

Kullanıcılar, yaşlı adamın enerjisini ve formunu korumasını takdir ederken, bazıları da bu performansın sırrını merak etti.