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Görüntü Türkiye'den! Yaşlı adamın spor aletiyle yaptığını görenler hayretler içinde kaldı

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İstanbul Fındıkzade'de bir parkta spor aletlerini kullanan yaşlı bir vatandaş, sergilediği çeviklik ve esneklikle görenleri şaşkına çevirdi. Gençlere taş çıkaran hareketleri park sakinlerinin büyük ilgisini çekti.

İstanbul Fındıkzade'de bir parkta spor aletlerini kullanan yaşlı bir vatandaş, sergilediği çeviklik ve esneklikle görenleri hayrete düşürdü. Gençlere taş çıkaran hareketleriyle dikkat çeken vatandaş, parkta bulunanların ilgisini çekerken, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri de kısa sürede büyük ilgi gördü.

FORMUNUN SIRRI MERAK KONUSU

Kullanıcılar, yaşlı adamın enerjisini ve formunu korumasını takdir ederken, bazıları da bu performansın sırrını merak etti.

Görüntü Türkiye'den! Yaşlı adamın spor aletiyle yaptığını görenler hayretler içinde kaldı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

dayı amuda kalkma yarışmasına hazırlanıyor

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