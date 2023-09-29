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Görüntü ortaya çıktı! Hakem Zorbay Küçük'ten eliyle 6 işareti yapan minik Fenerbahçeliye olay hareket

Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir'i 4-0 yendiği karşılaşmanın başındaki seremonide hakem Zorbay Küçük'ün minik bir taraftara yaptığı hareket gündem yarattı. Seremoniye Küçük ile birlikte gelen çocuk, İstiklal Marşı öncesinde eliyle "6" yaptı. Zorbay Küçük, hemen çocuğa müdahale ederek ellerini tuttu ve aşağı indirdi. Bu hareket bir kısmın büyük tepkisini çekerken bir kısım da deneyimli hakemin İstiklal Marşı okunacağı için minik taraftarın hareketini engellediğini belirtti.