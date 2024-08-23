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Görüntü maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem'i çıldırtan bayrak, görür görmez tekmeyi bastı

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup olduğu maçta, Kerem Aktürkoğlu'nun LGBT bayrağı renklerindeki korner bayrağına tekme attığı an sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Young Boys'a deplasmanda 3-2 skorla mağlup olmuştu.

Maç sırasında çekilen ve Kerem Aktürkoğlu'nun LGBT bayrağı renklerindeki korner bayrağına tekme attığı anlar ortaya çıktı.

LGBT BAYRAĞINA TEKME ATTI

Young Boys takımının evi Stadion Wankdorf'ta korner direklerinin LGBT bayrağının gökkuşağı renklerini taşıması maçtan önce de gündem olmuştu. Galatasaray'ın gol sevinçlerinde Kerem Aktürkoğlu'nun LGBT bayrağının olduğu korner bayrağına tekme atması dikkat çekti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (8)

Mesut KARAHAN:

Ayağına Taş Değmesin...

111
6
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samet ates:

Helal olsun kereme karakterli ????

94
3
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Duygu Sogan:

Fenerbahçeli olarak helal olsun böyle yiğitlere ihtiyacımız var vallahi

78
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necmettin koyuncu:

keremi tekmesi Avrupa'yı salladı,herkes keremi konuşuyor, panik sardı Avrupa'yı Allah aşkına boş muhabbet yapmayın haber olsun diye saçmalamayın, normal korner bayrağına tekme atan , yerinden söken, üstüne oturan futbolcular da yıllardır

25
16
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Doğrucu Mahmut:

o bayrağı oraya dikene ve izin verenlere bayrak direği....

25
3
yanıtYanıtla
Altay Bozkurt:

COK DAHA GÜCLÜ VURMALIYDI, DOKUNMUS SADECE!

11
3
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Jon snow:

Adamsın Kerem

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Beyhan Bakici:

Uc mac zeza verirlerse simdi zaten bahane ariyorlar

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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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