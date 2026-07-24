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Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Gornik Zabrze-Fenerbahçe mücadelesini Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Gornik Zabrze- Fenerbahçe mücadelesini Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Polonya'nın Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'da oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada D'hondt'un yardımcılıklarını Belçikalı Romain Devillers ve Nico Claes yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Belçika Futbol Federasyonundan Bert Verbeke olacak.

Kaynak: AA
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