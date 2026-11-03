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Görme engelliler satranç Türkiye Şampiyonası Mersin'de 110 sporcuyla başladı

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Görme engelliler satranç Türkiye Şampiyonası Mersin'de 110 sporcuyla başladı
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2025-26 Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası, Mersin'in Silifke ilçesindeki kamplarda 110 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuvada toplam 200 bin lira ödül dağıtılacak ve 8 Kasım'da sona erecek.

2025-26 Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı.

Türkiye Satranç Federasyonunun Silifke İlçesindeki Fatih Sultan Mehmet Gençlik Kampı ve Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kampı'nda organize ettiği turnuvaya 110 sporcu katılıyor.

Satranç Federasyonu Asbaşkanı Abdulkerim Oğuzhan Alkan, gazetecilere, açıklamasında "Etkinliğe katılan, bütün engelleri aşa aşa 7 yaşından ilerleyen yaşlara kadar bu alanda gönül gözüyle meydan okuyan tüm sporcularımız ile velilerimize şükranlarımı ve saygılarımı sunuyor, başarılar diliyorum." dedi.

Afyonkarahisar Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Serap Güderler, "Mesafe uzak olmasına rağmen buradaki dostluklar hiçbir zaman unutulmuyor. Arkadaşlarımızla, çocuklarımızla tekrar karşılaşabilmek bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

Manisa'dan gelen sporcu İmdat Şanlı ise güzel bir etkinlik olmasını temenni etti.

Toplam 200 bin lira ödül dağıtılacak turnuva, 8 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA
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