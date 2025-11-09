Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası Antalya'da Başlıyor

GÖRME engelliler sporunda dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan 'IBSA Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası', bugün Antalya'da başlıyor.

Organizasyon, 9-15 Kasım 2025 tarihleri arasında Antalya'daki Serik Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Türkiye, Ukrayna, Japonya ve İngiltere'nin mücadele edeceği şampiyona, 9 Kasım Pazar günü saat 12.00'de Ukrayna–İngiltere karşılaşmasıyla başlayacak. Günün 2'nci maçında ise saat 15.00'te Türkiye ile Japonya karşı karşıya gelecek. 3 gün sürecek grup karşılaşmalarının ardından, 15 Kasım Cumartesi günü oynanacak 3'üncülük ve final maçlarıyla şampiyon tamamlanacak. Türkiye, ev sahibi olarak ilk gün Japonya karşısında sahne alacak.