Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası Antalya'da Başlıyor

Dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan 'IBSA Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası', 9-15 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Türkiye, Ukrayna, Japonya ve İngiltere'nin takımları bu şampiyonada mücadele edecek.

GÖRME engelliler sporunda dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan 'IBSA Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası', bugün Antalya'da başlıyor.

Organizasyon, 9-15 Kasım 2025 tarihleri arasında Antalya'daki Serik Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Türkiye, Ukrayna, Japonya ve İngiltere'nin mücadele edeceği şampiyona, 9 Kasım Pazar günü saat 12.00'de Ukrayna–İngiltere karşılaşmasıyla başlayacak. Günün 2'nci maçında ise saat 15.00'te Türkiye ile Japonya karşı karşıya gelecek. 3 gün sürecek grup karşılaşmalarının ardından, 15 Kasım Cumartesi günü oynanacak 3'üncülük ve final maçlarıyla şampiyon tamamlanacak. Türkiye, ev sahibi olarak ilk gün Japonya karşısında sahne alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
