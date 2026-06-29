Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası Mersin'de başladı

GÖRME Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası, 5 ülkeden yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla Mersin'de başladı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) iş birliğinde kentteki bir otelin etkinlik salonunda organize edilen şampiyonada, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Çekya'dan 18 sporcu mücadele ediyor. Kadınlar ve erkekler kategorilerindeki müsabakalar, 'squat', 'deadlift' ve 'bench press' disiplinlerinde gerçekleştiriliyor.

Şampiyona, 3 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı