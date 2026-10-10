Görme Engelli Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu, Milaslı Güliz Çakar kadroda

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GÖRME Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Polonya'yı 2-0 yenerek şampiyon olurken, milli takım kadrosunda yer alan Milaslı Güliz Çakar, Muğla'nın gururu oldu. 2026 IBSA B1 Kadınlar Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, finalde Polonya'yı 2-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonluğuna ulaştı. İstanbul Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonu namağlup tamamlayan milli takım, tarihi bir başarıya imza attı.

7 Ekim'de oynanan finalde Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri kaptan Gülşah Aktürk ve Kevser Ökmen kaydetti. Turnuvada 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan milliler, 7 gol atarken kalelerinde gol görmedi. Milli takımın 5 numaralı savunma oyuncusu Güliz Çakar, 2024 yılında gerçekleştirilen seçmelerde başarılı olarak ay-yıldızlı kadroya seçildi. Avrupa şampiyonu takımın kadrosunda yer alan Milaslı sporcu, elde edilen başarıyla Muğla'yı da temsil etti. Milaslı Güliz Çakar'ın Avrupa Şampiyonu milli takımın kadrosunda yer alması, Muğla'da engelli sporlarının gelişimi açısından da önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı