Görme Engelli Abdullah Kahraman'ın Fenerbahçe Hayali Gerçekleşti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polislerin forma hediye ettiği görme engelli Abdullah Kahraman, Fenerbahçe Kulübü'nün özel davetlisi olarak gittiği İstanbul'da sarı-lacivertlilerin Göztepe ile oynadığı karşılaşmanın heyecanını statta yaşadı.

Polis ekipleri yaklaşık 2 hafta önce Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki yüzde 95 görme engelli Abdullah Kahraman'ı evinde ziyaret edip taraftarı olduğu Fenerbahçe Kulübü'nün formasını hediye etti. Aldığı hediye ile büyük bir mutluluk yaşayan Abdullah, Kulüp Başkanı Ali Koç'a seslenerek Fenerbahçe maçını izlemek için stada davet etmesini istedi. Abdullah'ın çağrısına sessiz kalmayan Ali Koç, kulübün Ülker Stadı'nda Göztepe ile oynadığı maça davet etti.

Maç öncesi Fenerium Mağazası'na götürülen Abdullah'a aralarında forma, şapka, ayakkabı, mont gibi malzemelerin de olduğu bir çok ürün hediye edildi. Formasını giyen Abdullah, daha sonra Göztepe ile oynanan karşılaşmanın heyecanını statta hissetti. Fenerbahçe'nin 3-2 galip geldiği maçtaki her golde büyük bir sevinç yaşayan Abdullah'a polis memurları ile kulüp görevlileri eşlik etti. Maçı tribünden izleyen Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Skriniar da Abdullah'ın formasını imzaladı.

"Benim hayalimi gerçekleştirdiler"

Maçın ardından tekrar Ceylanpınar'a geri dönen Abdullah, yaşadığı heyecanı aktardı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Abdullah Kahraman, "Beni maça çağırdılar. Fenerbahçe'ye çok teşekkür ederim, Ali Koç'a çok teşekkür ederim. Beni çok iyi ağırladılar. Hepsi çok cana yakındı. Hepsiyle tanıştım, çok iyi insanlardı. Benim hayalimi gerçekleştirdiler. Beni çok mutlu ettiler. Ceylanpınar'daki polis ağabeylere de çok teşekkür ederim. Milan Skriniar'ın yanına gittim, formamı imzaladı" dedi.

Çok mutlu olduklarını söyleyen anne Meral Kahraman ise, "Gerçekten bu mutluluk tarif edilmez, anlatılmaz. Fenerbahçe Kulübü'ne ve emniyet mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi mutlu ettiler, Allah da onları mutlu etsin" ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, doğuştan yüzde 95 görme engelli olan 11 yaşındaki Abdullah Kahraman'a bir sürpriz yaptı. Çocuğun evine giden polisler, taraftarı olduğu ve çok sevdiği Fenerbahçe forması hediye etti. Polislerin verdiği hediye paketini açan Abdullah, çok sevdiği Fenerbahçe forması hediye edildiğini fark edince adeta sevinçten havalara uçtu. Polis memurlarına sarılan Abdullah, hediye için teşekkür etti.

Ali Koç'a seslendi

Haliliye Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu 5. sınıfta okuyan Abdullah da polislere bir sürpriz yaptı. Dokunarak okumayı öğrenmeye başlayan çocuk, polisler hakkında yazılan bir yazıyı harflere dokunarak okudu. Fenerbahçe'yi çok sevdiğini ve en büyük hayalinin Fenerbahçeli futbolcularla tanışmak ve maça gitmek olduğunu söyleyen Abdullah, Başkan Ali Koç'tan kendisini maça götürmesini istedi. - ŞANLIURFA