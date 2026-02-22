Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 4-0 yendi. Maçta teknik direktör Sergen Yalçın ve kaptan Orkun Kökçü sarı kart görerek cezalı duruma düştüler. Sergen Yalçın, gelecek hafta Kocaelispor maçında kulübede görev alamayacak. Aynı şekilde, Orkun Kökçü de Kocaelispor karşısında takımını yalnız bırakacak. Ayrıca mücadelenin son bölümünde sakatlık yaşayan Emirhan Topçu da oyuna devam edemedi.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi 4-0'lık net skorla mağlup etmeyi başardı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve kaptan Orkun Kökçü gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 16. dakikasında itiraz nedeniyle sarı kart gören Sergen Yalçın, bu sezonki 4. sarı kartına ulaştı. RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında gördüğü sarı kartların ardından Çaykur Rizespor müsabakasında da sarı kart görerek sınıra gelen siyah-beyazlı teknik adam, gelecek hafta oynanacak Kocaelispor karşılaşmasında kulübede görev alamayacak. Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kart görmüştü. Sergen Yalçın'ın yanı sıra sarı kart gören Orkun Kökçü de cezalı duruma geldi. Tecrübeli oyuncu Kocaelispor karşısında takımını yalnız bırakacak.
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, 68. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Kendi yarı alanında Göztepeli oyuncu Jeferson'un topla müdahalesine izin vermemek için taç çizgisine doğru koşu yapan Emirhan Topçu, sakatlanarak yerde kaldı. Sağlık ekibinin saha kenarında müdahale ettiği siyah-beyazlı oyuncu, 71. dakikada yerini Felix Uduokhai'ye bıraktı.