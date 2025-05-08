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Görkem Efe Tan, Okul Sporları Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 3. Oldu

Görkem Efe Tan, Okul Sporları Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 3. Oldu
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Erzincanlı sporcu Görkem Efe Tan, 2025 Okul Sporları Atletizm Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 60 metre koşusunda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında 07-08 Mayıs 2025 tarihlerinde Denizli'de düzenlenen Okul Sporları Atletizm Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Erzincan'ı temsil eden genç sporcu Müşir Zeki Paşa Ortaokulu öğrencisi Görkem Efe Tan, Türkiye üçüncüsü oldu.

60 metre koşusu kategorisinde yarışan Erzincanlı atlet Görkem Efe Tan, Türkiye üçüncülüğü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Denizli'de düzenlenen Okul Sporları Atletizm Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 60 metrede gösterdiği üstün performansla Türkiye üçüncüsü olan değerli sporcumuz Görkem Efe Tan'ı ve bu başarıda emeği geçen kıymetli antrenörü Erkan Davut'u yürekten tebrik ediyor, spor hayatlarında başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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