Üye Girişi
Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu'nu mahkemeye verdiler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevinden alınan hakemler ve gözlemciler, Tahkim Kurulu'nun usule ve hukuka aykırı oluşturulduğu gerekçesiyle federasyonu mahkemeye verdi. İddia edildiği gibi Tahkim'in usülsüzlüğü mahkemece onaylanırsa verilen tüm kararlar "hükümsüz" olarak değerlendirilecek ve bu isimlerin görevlerine geri dönmelerinin yolu açılacak.

Türk futbolunda bitmeyen tartışmalardan dolayı hakemler nedeniyle başı ağrıyan Türkiye Futbol Federasyonu, yeni bir kaos ile karşı karşıya kaldı. Federasyonun görevden aldığı hakem ve gözlemciler, soluğu adliyede aldı.

TFF'Yİ MAHKEMEYE VERDİLER

Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlerinden alınan 19 hakem ve gözlemci, Tahkim Kurulu'nun da onadığı kendi kararlarının iptali için önceki gün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) başvurdu. Anayasaya göre, Tahkim kararlarına karşı herhangi bir itiraz hakkı bulunulmuyor. Ancak, hakem ve gözlemciler, bu kez farklı bir yol izledi ve Tahkim Kurulu'nun hukuksuz olarak oluşturulduğunu ileri sürerek, bu konuda BAM'ın kapısını çaldı.

Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Mert Güzenge, Serkan Tokat, Hakan Ceylan, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez, Erdem Bayık, Serkan Ok, İsmail Şencan, Alpaslan Dedeş, Emre Altun, Orkun Aktaş, Mesut Çarık, Taner Gizenci ve Süleyman Abay'ın avukatlığını üstlenen Halil İbrahim Atabay'ın dava dilekçesinde, Tahkim Kurulu'nun usüle ve hukuka aykırı olarak oluştuğu, bu nedenle müvekkilleri aleyhinde alınan tüm kararların hukuksuz olduğu ileri sürüldü.

Tahkim Kurulu'nun ilk oluşumunda yer alan Başkan Ali Günay ile üyelerden Cevat Okutan ile Ali Savok'un, yedek üyelerden de Deniz Gül ile Feyat Kıyak'ın kuruldan ayrılması sonrasında, yedek üyeler yerine, dışarıdan Burhan Karaloğlu ile Ahmet Tüfekçi'nin görevlendirildiği, bunun hukuka aykırı olduğu savunuldu. Bu nedenle de mahkemeye başvuruldu.

GÖREVLERİNE DÖNEBİLİRLER

Avukat Atabay, hakem ve gözlemcilerin talebinin kabul görmesi durumunda, mevcut Tahkim Kurulu'nun bugüne kadar aldığı tüm kararlar "hükümsüz" olarak değerlendirileceği, cezaların geçersiz olacağını, yapılan tahsilatların da geri ödenmesi durumunun ortaya çıkacağını belirtti. Bu arada Abdülkadir Bitigen ile Tugay Kaan Numanoğlu da aynı gerekçelerle bağımsız olarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Öte yandan video yardımcı hakemler Mustafa Öğretmenoğlu ve Koray Gençerler, hakemliklerinin sonlandırılmasının ardından TFF kararını kabul ederek Tahkim'e itirazda bulunmadı.

GÖREVİNDEN ALINAN İSİMLER

Süper Lig hakemleri;

  • Abdülkadir Bitigen
  • Bahattin Şimşek
  • Tugay Kaan Numanoğlu
  • Burak Şeker
  • Murat Erdoğan
  • Mert Güzenge

Süper Lig yardımcı hakemleri;

  • Mustafa Sönmez
  • Erdem Bayık
  • Serkan Ok
Video yardımcı hakemler;
  • Hakan Ceylan
  • Serkan Tokat
  • Kutluhan Bilgiç

Üst klasman gözlemciler;

  • Süleyman Abay
  • Taner Gizlenci
  • İsmail Şencan
  • Alpaslan Dedeş
  • Emre Altun
  • Orkun Aktaş
  • Mesut Çarık
Türkiye Futbol Federasyonu'nu mahkemeye verdiler
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var

İsrail, Türkiye'nin yanı başındaki ülkeyi vurdu! 36 ölü, çok sayıda yaralı var

 Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu

Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu

 Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış

Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış
Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir Başarır arasında sert tartışma

Bakan Yerlikaya ve CHP'li Başarır kameralar önünde birbirine girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Kasım Sultangazi, Şile, Kağıthane, Güngören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leyla 10. bölüm tek parça full HD izleme linki! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Oğuzeli 20-21 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 20-21 Kasım Menemen, Konak, Karabağlar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sandık Kokusu 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 36. bölüm fragman izleme linki var mı? Sandık Kokusu CANLI izle! 20 Kasım Show TV Sandık Kokusu 35. Bölüm CANLI izleme linki Adana ASKİ su kesintisi! 20-21 Kasım Seyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sahipsizler 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Konyaaltı, Kumluca 20-21 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.