Görevi devralan yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın esprisi salonu güldürdü: 5 yıl önce aynı konuşmayı ben yapmıştım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'de Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine getirdiği Osman Aşkın Bak, düzenlenen törenle görevi Dr. Mehmet Kasapoğlu'ndan görevi devraldı. Bak yaptığı ilk açıklamada Kasapoğlu'na teşekkür ederken, "5 yıl önce bu konuşmayı ben yapmıştım." demesi salondakileri güldürdü. Osman Aşkın Bak, 65. hükümette de Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapmıştı.

Yeni Kabine'nin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dr. Mehmet Kasaoplu'ndan görevi devraldı. Eski ve yeni bakan kameralar karşısında açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEMİZ HEM TESİS HEM SPORCU OLARAK DÜNYA ÇAPINDA BAŞARI GÖSTERDİ

Osman Aşkın Bak yaptığı ilk açıklamada, "Sayın bakanıma teşekkür ediyorum, çok güzel bir konuşma yaptı. 5 yıl önce aynı konuşmayı ben yapmıştım. Kendisiyle çok güzel bir dostluğumuz olmuştu, birlikte çalışmıştık. Meclis'te görev yaptığımız süreçte de birlikte çalışmıştık. Birçok projede bir abi-kardeş gibi çalıştık. Güzel işler yaptı arkadaşlarımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemiz hem tesis hem sporcu olarak dünya çapında bir başarı gösterdi." ifadelerini kullandı.

"BU AZİZ MİLLETE HİZMET ETMEK ÇOK BÜYÜK BİR ŞEREF"

Dr. Mehmet Kasapoğlu ise yaptığı açıklamada, "Bugün Bismillah diyoruz, yeni bir başlangıç yapıyoruz. 5 yıl önce yaptığımız gibi. 85 milyonun kazandığı bir seçimi gerçekleştirdik. Gençlik ve spor için yeni bir yüzyılı başlatmak üzere yeni bir adım atıyoruz. Bu görevler her biri büyük bir onur. Bu aziz millete hizmet etmek çok ama çok büyük bir şeref. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, bize bu görevi layık gördükleri için şükranlarımı sunuyorum. 5 yıl önce bu manzarayı yine yaşadık. Çok şükür aynı güzellikle bir manzara tekrar cereyan ediyor. Yüreği güzel değerli abime bugün bu görevi devrederken yaşadığım mutluluk tarif edilemezdir." dedi.