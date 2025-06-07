Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor
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Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Devin Özek, Bayer Leverkusen'in golcüsü Boniface'i transfer etmeyi planlıyor. Özek'in transferi aracı olarak yürüteceği belirtilirken, Boniface'in bonservis bedelinin 40 milyon euro olduğu ifade edildi. 24 yaşındaki golcü, Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı Victor Osimhen ile yakın bir ilişkisi olduğu biliniyor.

Alman ekibi Bayer Leverkusen'in golcüsü Boniface, Süper Lig devi Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan yıldız golcüyü sarı-lacivertlilerin kısa süre öncesine kadar Bayer Leverkusen'de çalışan Devin Özek aracılığıyla bitirmek istediği ifade edildi.

DEVİN ÖZEK DEVREDE

Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Bayer Leverkusen'in satış listesine koyduğu Victor Boniface ile ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Devin Özek, Boniface'i Bayer Leverkusen'de görev aldığı dönemden tanıyor.Özek'in Nijeryalı golcünün US Gilloise'dan Bayer Leverkusen'e transferinde de etkin rol aldığı belirtildi.

Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Özek'in kısa süre içerisinde eski kulübüyle pazarlık masasına oturacağı bildirilirken, Alman ekibinin Boniface için bonservis talebinin 40 milyon euro olduğu vurgulandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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