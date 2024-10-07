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Görele Belediyespor, Avrupa Hentbol Kupası'nda Üst Tura Yükseldi

Görele Belediyespor, Avrupa Hentbol Kupası'nda Üst Tura Yükseldi
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Görele Belediyespor, Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg Avtokomanda takımına 37-34 yenilmesine rağmen, ilk maçtaki 36-28'lik galibiyeti ile bir üst tura yükseldi.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Görele Belediyespor, Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg Avtokomanda ekibine 37-34 yenildi. İlk maçta rakibini 36-28 yenen Giresun ekibi, bir üst tura yükseldi.

Görele ilçesindeki 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Kuzey Makedonya ekibi 21-15 önde tamamladı.

Görele temsilcisi karşısında ikinci yarıda farkın kapanmasına izin vermeyen konuk ekip, karşılaşmadan 37-34 üstün ayrıldı.

Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Spor

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