Görele Belediyespor, Avrupa Hentbol Kupası'nda Üst Tura Yükseldi
Görele Belediyespor, Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg Avtokomanda takımına 37-34 yenilmesine rağmen, ilk maçtaki 36-28'lik galibiyeti ile bir üst tura yükseldi.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Görele Belediyespor, Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg Avtokomanda ekibine 37-34 yenildi. İlk maçta rakibini 36-28 yenen Giresun ekibi, bir üst tura yükseldi.
Görele ilçesindeki 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Kuzey Makedonya ekibi 21-15 önde tamamladı.
Görele temsilcisi karşısında ikinci yarıda farkın kapanmasına izin vermeyen konuk ekip, karşılaşmadan 37-34 üstün ayrıldı.