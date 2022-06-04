Gönülleri fethetti! Milli voleybolcu Zehra Güneş'ten çok anlamlı jest - Haberler

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, en büyük hayalinin A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş ile bir araya gelmek olduğunu açıklayan Ömür'e, milli oyuncu sürpriz yaptı.

İMZALI TAKIM FORMASI HEDİYE ETTİ

Zehra Güneş, FIVB Milletler Ligi'nde Bulgaristan ile oynanacak karşılaşma öncesinde Ömür'ü evinde ziyaret etti.Ömür, milli voleybolcuyla bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk yaşadı. Zehra Güneş, uzun süre sohbet ettiği Ömür'e imzalı milli takım formasını hediye etti.

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