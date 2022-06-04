Gönülleri fethetti! Milli voleybolcu Zehra Güneş'ten çok anlamlı jest - Haberler

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Gönülleri fethetti! Milli voleybolcu Zehra Güneş'ten çok anlamlı jest

Haberler.com - Spor
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Milli voleybolcu Zehra Güneş, Duchenne Musküler Distrofi kas hastalığına yakalanan Ömür Erdem'i ziyaret etti. Ömür, milli voleybolcuyla bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk yaşadı. Zehra Güneş, uzun süre sohbet ettiği Ömür'e imzalı milli takım formasını hediye etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, en büyük hayalinin A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş ile bir araya gelmek olduğunu açıklayan Ömür'e, milli oyuncu sürpriz yaptı.

Gönülleri fethetti! Milli voleybolcu Zehra Güneş'ten çok anlamlı jest

İMZALI TAKIM FORMASI HEDİYE ETTİ

Zehra Güneş, FIVB Milletler Ligi'nde Bulgaristan ile oynanacak karşılaşma öncesinde Ömür'ü evinde ziyaret etti.Ömür, milli voleybolcuyla bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk yaşadı. Zehra Güneş, uzun süre sohbet ettiği Ömür'e imzalı milli takım formasını hediye etti.

Gönülleri fethetti! Milli voleybolcu Zehra Güneş'ten çok anlamlı jest

Haberler.com - Spor

Zehra Güneş Spor Haberler

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