Golü yedikten sonra sinirlerine hakim olamamıştı! Rakibine tekme atan Muslera'nın muhtemel cezası belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında konuk ettiği Young Boys'a 1-0 mağlup oldu. İlk maçta da rakibine deplasmanda 3-2 yenilen sarı-kırmızılılar Devler Ligi'ne veda ederken, maçın son bölümünde kaptan Muslera'nın gol atan rakibine tekme atması geceye damga vurdu.

MUSLERA, GOL ATAN RAKİBİNE TEKME ATIP KIRMIZI KART GÖRDÜ

İsviçre temsilcisi Young Boys, karşılaşmanın 87. dakikasında Alan Virginius ile golü buldu. Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, bu golün ardından sinirlerine hakim olamadı. Fileleri havalandıran Virginius'a tekme atan sarı-kırmızılıların kaptanı, bu hareketinin ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

NE KADAR CEZA ALACAK?

Muslera, UEFA tarafından kendisine soruşturma açılması durumunda 2'den fazla maçtan men cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 'Oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları' başlıklı 15. bölümünde cezaya konu olma ihtimali bulunan başlıklar şöyle;