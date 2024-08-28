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Golü yedikten sonra sinirlerine hakim olamamıştı! Rakibine tekme atan Muslera'nın muhtemel cezası belli oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Galatasaray'da gol atan rakibi Alan Virginius'a tekme atan kaptan Fernando Muslera'nın alacağı muhtemel ceza da belli oldu. Muslera, UEFA'nın kendisine soruşturma açması durumunda 2'den fazla maçtan men cezası alabilir.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında konuk ettiği Young Boys'a 1-0 mağlup oldu. İlk maçta da rakibine deplasmanda 3-2 yenilen sarı-kırmızılılar Devler Ligi'ne veda ederken, maçın son bölümünde kaptan Muslera'nın gol atan rakibine tekme atması geceye damga vurdu.

Golü yedikten sonra sinirlerine hakim olamamıştı! Rakibine tekme atan Muslera'nın muhtemel cezası belli oldu

MUSLERA, GOL ATAN RAKİBİNE TEKME ATIP KIRMIZI KART GÖRDÜ

İsviçre temsilcisi Young Boys, karşılaşmanın 87. dakikasında Alan Virginius ile golü buldu. Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, bu golün ardından sinirlerine hakim olamadı. Fileleri havalandıran Virginius'a tekme atan sarı-kırmızılıların kaptanı, bu hareketinin ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Golü yedikten sonra sinirlerine hakim olamamıştı! Rakibine tekme atan Muslera'nın muhtemel cezası belli oldu

NE KADAR CEZA ALACAK?

Muslera, UEFA tarafından kendisine soruşturma açılması durumunda 2'den fazla maçtan men cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 'Oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları' başlıklı 15. bölümünde cezaya konu olma ihtimali bulunan başlıklar şöyle;

  • 15-1/d | Ciddi sert müdahale durumunda iki maçtan men ya da belirli bir süre için men
  • 15-1/e | Bir başka oyuncuya veya maçtaki bir başkasına saldırı durumunda üç maçtan men ve belirli bir süre uzaklaştırma
  • 15-1/g | Ciddi saldırı durumunda beş maçtan men ya da belirlenen bir süre için men
  • 15/3 | Olayın koşulları gerektiriyorsa, men cezası azaltılabilir, artırılabilir hatta tüm lig kulvarlarını kapsayacak şekilde genişletilebilir.
Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Melike Taştan:

Muslera ne kadar yaşlanırsa yaşlansın her zaman muhteşem bir kaleci olacaktır. O değil de biz Kerem aktürkoglu ndan bahsetmeliyiz. Bu kerem aktürkoglu ilk 11 de oynadığı sürece Galatasaray doğru düzgün bir başarı elde edemez Avrupa Ligi'nde ve derbi maçlarında. Eğer kerem aktürkoglu nün ilk 11 oynadığı BÜYÜK maçlarda Galatasaray ciddi bir başarı elde ederse asın beni. Galatasaray Kerem aktürkoglu yüzünden ve icardi nin son zamanlardaki hareketsizliğinden dolayı gol bupmakta çok zorluk yaşıyor aslında. Bu Kerem bir tane rakip bile geçemiyor sürekli top kaybediyor ya da karşısına rakip oyuncu dikilince hemen geriye pas atıyor. Kerem aktürkoglu nün gitmesi lazım

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Melike Taştan:

Kerem aktürkoglu ve derrick köhn ile hiçbir yere varılamaz buraya yazıyorum. O ikisinin yüzünden Galatasaray kanadı kolu kırık bir aslan gibi oynamak zorunda kalıyor.

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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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